Himalayalardaki çığda hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya yükseldi

Himalayalar’ın Hindistan’da bulunan kısmında çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 26 oldu.

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Yetkililer, çığ düştüğünde olay yerinde bulunan Uttarakhand eyaletindeki Nehru Dağcılık Enstitüsü’nden 41 kursiyer ve eğitmenden 26’sının hayatını kaybettiği, 12’sinin kurtarıldığını bildirdi.

Yetkililer, kayıp üç kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Bölgede, 4 Ekim’de çığ düşmüştü.

Uttarakhand’ın dağlık bölgelerinde çığ sıklıkla görülürken geçen yıl Himalayalar’dan bir buzulun kopmasının neden olduğu heyelan ve sellerde de en az 200 kişi hayatını kaybetmişti.