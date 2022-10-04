Himalayalarda çığ düştü, dağcılık eğitimi alan 21 kişi kayıp

Himalayaların Hindistan’da bulunan kısmında düşen çığ nedeniyle dağcılık eğitimi alan 21 kişiden haber alınamıyor.

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Hindistan’ın kuzeyinde bulunan Uttarakhand bölgesinde askerler ve kurtarma görevlileri kaybolan kişileri bulmak için arazide çalışmalarını sürdürüyor.

Uttarakhand bölge yetkilisi Devendra Singh Patwal “Yetkililere yerel saatle 09:30 sularında Draupadi Danda-2 zirvesinde çığ düştüğü haberi ulaştı. Kurtarma ekipleri hemen bölgeye sevk edildi” dedi.

Patwal, “Şimdiye kadar sekiz kişi kurtarıldı ve 21 kişiye ulaşılamadı” dedi.