Himalayalarda çığ düştü, dağcılık eğitimi alan 21 kişi kayıp

Himalayaların Hindistan’da bulunan kısmında düşen çığ nedeniyle dağcılık eğitimi alan 21 kişiden haber alınamıyor.
Hindistan’ın kuzeyinde bulunan Uttarakhand bölgesinde askerler ve kurtarma görevlileri kaybolan kişileri bulmak için arazide çalışmalarını sürdürüyor.
Uttarakhand bölge yetkilisi Devendra Singh Patwal “Yetkililere yerel saatle 09:30 sularında Draupadi Danda-2 zirvesinde çığ düştüğü haberi ulaştı. Kurtarma ekipleri hemen bölgeye sevk edildi” dedi.
Patwal, “Şimdiye kadar sekiz kişi kurtarıldı ve 21 kişiye ulaşılamadı” dedi.