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Yaramazlara biraz batar!

Hilmi Türkay: FB ikinci yarıda vites yükseltti

Futbolun olmadığı ilk bölümde tribünlerdeki tek hareketlilik hep birlikte söylenen İzmir Marşı’ydı. Pozisyon, şut ve organize atak yoktu. Neyse ki, ikinci bölümde F.Bahçe vites yükseltti. Önce Ferdi sonra Valencia sahne aldı. Demek oluyor ki Pereira soyunma odasında serzenişte bulunmuş. Güney Koreli Kim’in sakatlığı umarım ciddi değildir. Milli ara sakatların iyileşmesi için şans. Bir de yönetim 4 transfer sözünü gerçekleştirirse o zaman sıkıntılar tamamen ortadan kalkar.

Hilmi Türkay’ın yaızısı


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