Hesabına yanlışlıkla yatan milyonları harcayan öğrenciye hapis cezası

Güney Afrika’da, yanlışlıkla hesabına 14 milyon rand (14 milyon lira) yatan ve o paranın bir kısmını harcayan öğrenciye beş yıl hapis cezası verildi.

Güney Afrika’daki bir kadın cezaevi. Fotoğraf: Reuters (temsili)

Walter Sisulu Üniversitesi’nin öğrencisi Sibongile Mani’nin hesabına, Haziran 2017’de aylık burs ödemesi olan 1400 rand yerine 14 milyon rand yatırıldı. O da, “Bir yanlışlık var diyerek” uyarmak ve iade etmek yerine Ulusal Öğrenci Yardım Fonu’ndan gelen parayı hesabına yattıktan iki saat sonra harcamaya başladı.

Mani, 73 günde 1 milyon rand (1 milyon lira) harcadıktan sonra fazla para yatırıldığı anlaşıldı ve hesabı bloke edildi. O parayla lüks markalardan ürünler, cep telefonları, sevdiklerine hediye kartları alan Mani’nin parayı ihtiyacı olduğu için değil hırs ve açgözlülüğünden harcadığını ve kamunun fonunu çaldığını belirten hakim beş yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mani’nin avukatı 11 Nisan’da temyize başvuracaklarını söyledi. Ülke yasalarına göre temyizden farklı bir sonuç çıkmazsa Mani, cezanın üçte birini yattıktan sonra tahliye edilebilecek.