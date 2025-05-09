Hesabı engellenmişti: X'te İmamoğlu akımı başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun X hesabının kapatılmasının ardından sosyal medyada yapay zekayla birçok İmamoğlu karakteri üretildi.

İmamoğlu, 23 Mart’tan beri İBB odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasından tutuklu.

İBB başkanının X hesabı dün gece mahkeme kararıyla erişime kapatılmıştı.

Karara sosyal medyada tepki yükselirken, X yönetimi açıklama yaparak itiraz ettiklerini duyurmuştu. Açıklamada ayrıca karara uyulmaması durumunda X’in Türkiye’de kısıtlanması dahil ciddi yaptırımlarla karşılaşabileceği belirtilmişti.

Profil fotoğraflarını İmamoğlu’nun resmiyle değiştiren hesapların da kısıtlanmasının ardından ‘İmamoğluheryerde’ hashtag’iyle yapay zeka aracılığıyla birçok İmamoğlu görseli üretildi.

‘Yaprak Dökümü’ dizisindeki Hayriye hanım karakterinden Marcus Aurelius’a rock grubu solistlerinden film karakterilerine kadar İmamoğlu’nun birçok ünlü isme benzeyen görüntüsü oluşturuldu.

O görüntülerden öne çıkan bazıları şunlar:

fender stratocaster'ın da başkanı… pic.twitter.com/6LSsEpPx82

Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını profillerine koyan hesaplara da kısıtlama getirilmesinin ardından, tepki olarak yüzlerce farklı İmamoğlu varyasyonu paylaşıldı. pic.twitter.com/OXwiKwGrb7

geceye bir imamoğlu bırakın. pic.twitter.com/qItDN0xMdI

küçükken hep winx kavgası yapardık herkes stella olurdu ben ekrem imamoglu olurdum pic.twitter.com/nQ1OnQgceu