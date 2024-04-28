Hem lezzetli hem sağlıklı bir smoothie nasıl yapılır?

Sıcak havalarda buz gibi bir smoothie’den daha canlandırıcı bir şey yok.
Özellikle yazın meyve ve içecekleri karıştırmak, vücüt sıvımızı yenilemenin lezzetli bir yolu. Ancak, hazır smoothie’ler, bal veya şekerle tatlandırılmış içecekler gibi çok fazla şeker içerebilir. Hal böyleyken damağımızı tatmin etseler de besin değeri bakımından zayıf olabilirler. Neyse ki smoothie’ler en kolay kişiselleştirilebilen içeceklerden biri. Siz de evde hem sağlıklı hem de lezzetli smoothie’ler hazırlayabilirsiniz.
Smoothie ipuçları
- Kan şekerinizi yükseltmeyen dengeli bir smoothie için karbonhidrat, protein ve yağ kaynakları ekleyin.
- Meyveler doğal olarak tatlıdır, bu nedenle tatlandırıcılardan ve meyve sularından uzak durun.
- Daha fazla besin almak için dondurulmuş karnabahar, avokado veya yeşil yapraklı sebzeler gibi sürpriz eklemeler yapın.
Smoothie’ler sağlıklı mı?
Smoothie, besleyici malzemelerle yapılırsa sağlıklı bir seçim. Önemli olan dengeli bir öğün oluşturmak; yani karbonhidrat, protein, sağlıklı yağlar ve lif içermesi gerekir. Karbonhidratlar ana enerji kaynağınız ve bazı karbonhidratlar aynı zamanda bağırsak açısından sağlıklı lif de sağlar. Protein hücre onarımı için gerekli. Sağlıklı yağlar ise kendinizi tok hissetmenize yarar ve besin emilimini teşvik eder. Bu besinler birlikte daha uzun süre tok hissetmenizi ve gerekli mikro besinleri almanızı sağlar.
Besleyici bir smoothie nasıl yapılır?
Protein, yağ ve karbonhidrat ihtiyaçlarınızı karşılamak için smoothie’nize aşağıdaki çeşitli bileşenleri ekleyin:
- Meyve: Meyve doğal tatlılığın yanı sıra antioksidanlar ve lif gibi besin maddeleri de katar. Yaban mersini veya mango gibi favori meyveleri seçin. Lif ve kremamsılık kattığı için dondurulmuş muzu da deneyebilirsiniz.
- Sebze: Smoothie’ler daha fazla sebze yemenin akıllıca bir yolu olabilir. Dondurulmuş karnabahar diyetisyenlerin favorisi. Tadı hafiftir ve lif, C vitamini gibi besinler açısından yoğundur. Ayrıca ıspanak veya lahana gibi bir avuç yeşil yapraklı sebzeyi de ekleyebilirsiniz.
- Sağlıklı yağlar: Fındık ezmesi, tohumlar ve yoğurt, smoothie’nize eklemeniz gereken sağlıklı yağların mükemmel örnekleri. Kenevir, chia ve keten tohumları, avokado da harika seçenekler olabilir.
- Yoğurt veya süzme peynir: Bazı süt ürünleri, protein ve diğer besin maddelerini sağladığı için çok işlevli smoothie içerikleri oluşturur. Yoğurt gibi süzme peynir de tam bir protein kaynağıdır.
- Protein tozu veya peptitler: Protein meyvelerde bulunan şeker içeriğini tamponlamaya yarayabilir, dolayısıyla smoothie’nizde kesinlikle bir protein kaynağı olmalı. Bir porsiyon protein tozu veya kolajen peptidi işin hızla yapılmasını sağlar.
- Sıvı: Smoothie’nizi karıştırmak için sıvıya ihtiyacınız var. Bunun için su, süt ve şekersiz bitki bazlı sütlerin tamamı sıvı baz için sağlam seçenekler.