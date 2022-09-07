‘Helikopterden atılan köylüler’ haberinde iki gazeteciye dava

Van’ın Çatak ilçesinde iki kişinin helikopterden atıldığı iddiasını duyuran gazetecilerin gözaltına alınmasını haberleştiren iki gazeteci hakkında dava açıldı.

Ferhat Çelik (Kaynak: Mezopotamya Ajansı)

Servet Turgut ve Osman Şiban adlı yurttaşlar eylül 2022’de gözaltına alınmış ve her ikisinin işkence sonrası askeri helikopterden atıldığı iddia edilmişti. Servet Turgut “Helikopterden düştü” denerek yatırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gazeteciler Adnan Bilen, Nazan Sala, Cemil Uğur, Şehriban Abi ve Zeynep Durgut bu haber sonrası tutuklanmış ve altı ay sonra tahliye edilmişlerdi.

Servet Turgut ve Osman Şiban’ın gözaltına alınması kararıyla gazeteciler hakkında gözaltı kararı veren savcının aynı olduğunu ortaya çıkaran Mezopotamya Ajansı (MA) İmtiyaz Sahibi Ferhat Çelik’le haberi paylaşan Jiyan TV İmtiyaz Sahibi İdris Yayla hakkında süren soruşturma davaya dönüştü.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Van başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma 9 Ağustos 2022’de tamamlandı. İddianamede, savcının isminin haberde açık olarak verilmesi suç sayıldı. Gazetecilerin yargılanacağı davanın ilk duruşması 22 Kasım’da görülecek.