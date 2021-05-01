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Yaramazlara biraz batar!

Helen Mirren başrolde: Eros’un okundan değil, aşının iğnesinden doğan aşk

Britanyalı oyuncu Helen Mirren Covid-19 aşısını teşvik etmek için çekilen klipte İtalyan komedyen Checco Zalone’yle kamera karşısına geçti.

Video İtalya’da günde 500 bin aşı hedefinin tutturulmasının ardından yayınlandı.

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Klipte Mirren’ın canlandırdığı kadın Puglia bölgesindeki evinin bahçesiyle ilgilenirken Zalone’nin canlandırdığı adam arabasını durdurup adres soruyor. Kadının, hırkasını bir omzu açıkta kalacak giydiğini fark eden adam nedenini soruyor. Kadının “Aşı oldum” demesi üzerine birdenbire aşka düşen adam hislerini müziğe doküyor.

Çiftin deniz kıyısında, şarap bağlarında romantik dakikalar geçirdiği görüntülerden oluşan videoda şarkının sözleri mizaha sırtını dayamış:

“Seninle dans etmek istiyorum O’Vacinada, bu bağışıklık kazanmış ihtiyar genç kadınla yüz yüze…

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Ayak bileklerinin biraz şişmiş olması umrumda değil…

Hareketlerin o kadar çekici ve şehvetli ki kalça kemiğiniz orijinal gibi görünüyor.

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