MESUDE ERŞAN

14 Mart Tıp Haftası Büyük Hekim Yürüyüşü’ne farklı illerden çok sayıda hekim katıldı. İstanbul Tabip Odası’nın düzenlediği yürüyüşte hekimler, Filistin puşileri takıp İsrail ordusunun Gazze’deki sivillere ve sağlık çalışanlarına saldırılarını da kınadı.

Fotoğraflar: Diken

Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde bir araya gelen hekimler, Kadıköy İskele Meydanı’na kadar yürüdü. Yol boyunca “Sağlık haktır, satılamaz, ücretsiz sağlık, paralı değil, herkese eşit, ücretsiz sağlık, sağlıkta dönüşüm, ölüm demektir, şiddet varsa, hizmet yok, yaşamak, yaşatmak istiyoruz, asistan hekim köle değildir, Filistin halkı yalnız değildir, “susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz” sloganları atıldı.

CHP milletvekili, halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, DEM milletvekili Musa Piroğlu, CHP eski milletvekili Dr. Ali Şeker de hekimlere eşlik edenler arasında yer aldı.

Fincancı: Bu nasıl eşsiz altyapı?

Meydanda meslektaşlarına hitap eden Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin sağlık hizmeti sunarken gittikçe tükenen, yorulan ve vazgeçen bir noktaya doğru itildiğini söyledi.

14 Mart’ı bayram gibi kutlamak için hekimler ve sağlık emekçilerinin yan yana durması, birlikte mücadele etmesi gerektiğini belirten Fincancı, birlikte daha güçlü olacaklarını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sağlık altyapımızın eşsiz olduğu yönündeki sözlerini hatırlatan TTB başkanı şöyle devam etti:

“Nasıl bir eşsizlikse bebek ölümlerinin giderek yükseldiği, üstelik de Marmara bölgesinde farklı, Doğu ve Güneydoğu Anadoluda farklı rakamların olduğu günlerdeyiz yeniden. Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde neredeyse iki katına varıyor bebek ölümleri. Peki sağlığımızı nasıl böyle eşsiz kılıyoruz o zaman? Koruyucu sağlık hizmetlerini korumuyor, geliştiremiyor ve veremiyorsak… Koruyucu hekimlik yapmazsak tedavi ederek nereye gideriz? Sermayenin kollarına gideriz. Zaten bizi teslim etmek istedikleri yer de orası.”

‘Hekimler kamudan vazgeçmek zorunda kalıyor’

Hekimlerin uzun zamandır kamu hastanelerinde şiddetle burun buruna kalmanın ağırlığı altında ezildiklerini vurgulayan Fincancı şunları söyledi:

“Beş dakikada bir muayene zorlandıklarında yetemedikleri duygusuyla artık kamudan vazgeçmek zorunda kalıyorlar. İstanbul’da özel hastane sayısı, kamu hastanesi sayısının ne yazık ki üç katına çıktı. Yetememenin yükünü omuzlarında hissedecekler. Her gün şiddetle karşı karşıya kaldıklarında ya ölüme gitme korkusuyla yaşayacaklar ya da bu ülkeden gitmek zorunda hissederler kendilerini. Biz meslek örgütü olarak onları sermayenin kollarına, yurtdışına göç etmek yoluna bırakmamak için mücadele ediyoruz.”

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Doğan, hekimlerin örgütlülüğüne darbe vurulmaya çalışıldığını söyledi. Erdoğan tüm enerjilerini mesleklerine yöneltebilmeleri için rahat ve insanı koşullar talep ettiklerini belirtti.

Oda yönetim kurulu üyesi Dr. Saffet Ercan da hekimlerin 14 maddelik acil talep listesini okudu: