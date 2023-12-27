Hekime şiddet bu kez cezasız kalmadı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesine izinsiz girerek hekimlerden birine yumruk atıp diğerlerine hakaret eden hasta yakınları hapis ve para cezası aldı. Sanıkların atılı suçlardan pişmanlık duymadığı kanaatine varılarak takdiri indirim hükümleri uygulanmadı.

Fotoğraf: TTB

Geçen yıl haziran ayında iki hasta yakını ziyaret saati olmadığı halde yoğun bakım ünitesine izinsiz girmişti. Görevleri başındaki üç asistan hekim tarafından dışarı çıkmaları için uyarılan hasta yakınları çıkmamakta direnince güvenlik personeli çağrılmıştı. Bu sırada hasta yakınları Dr. Maryam Arslan’ı yumruklamıştı. Saldırganlar diğer hekimlere de hakaret etmişti.

Saldırganlar hakkında tehdit, hakaret ve kasten yaralama suçlarından adli işlem yapılmış ancak adliyede serbest bırakılmışlardı.

Bunun üzerine yoğun bakım ve anesteziyoloji asistan hekimleri iş bırakmış, diğer asistan hekimler de protestoya destek vermişti.

Hapis ve para cezası

Hekimlerin şikayeti üzerine iki saldırgan hakkında ‘görevi yaptırmamak için direnme‘ ve ‘hakaret‘ suçlarından dava açıldı. İstanbul Tabip Odası’nın hukuk bürosunun takip ettiği davada İstanbul 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi 19 Aralık’ta karar verdi.

Mahkeme, sanıklar hakkında, ‘görevi yaptırmamak için direnme‘ suçundan ayrı ayrı 15 ay hapis cezası ile ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret‘ suçundan ayrı ayrı 13 bin 680 lira adli para cezası verdi.

Odadan yapılan açıklamada, “Sanıkların istinaf yoluna başvurması halinde bu süreç de hukuk büromuzca takip edilecek olup, kararın onanması halinde verilen cezaların infazı gerçekleşecektir” dendi.