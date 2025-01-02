Hediye Levent: Lazkiye, Halep, Hama’da evlerinden alınıp kaybedilen çok sayıda insan olduğuna dair haberler artarak devam ediyor

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Lazkiye, Tartus, Halep, Hama kırsalı gibi yerlerde evlerinden veya sokaktan alınıp kaybedilen çok sayıda insan olduğuna dair haberler artarak devam ediyor. Bu arada kaybedilen insanlar arasında Sünniler de var. Önceki yönetim döneminde istihbarata düzenli olarak sivil halk hakkında bilgi verdiği iddia edilen kişilerin listelerinin ele geçirildiği ve bu isimlerin ortadan kaybolduğu öne sürülüyor.

HTŞ kaybolanlar hakkında “Bizimle ilgisi yok, münferit saldırı, saldıran grubun bizimle ilişkisi yok, kişisel intikam saldırısı” gibi açıklamalar yapıyor ve infaz haberlerinin giderek arttığı bölgelere HTŞ’den daha fazla devriye gönderiyor ancak bu açıklamalar da insanların korkusunu yatıştırmaya yetmiyor. Özellikle Alevilerin ve Hristiyanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde kent, kasaba merkezlerinde insanlar tedirgin ancak günlük hayatlarına devam ederken özellikle köyler ve kırsal bölgeler oldukça tehlikeli hale geliyor her geçen gün.

HTŞ’nin bu bölgelere yerleştirecek kadar adamının olmadığı, her yere yetişemediği gibi sebepler olduğunu söyleyenler var. Korkunun giderek derinleştiği bölgelerde yaşayanlar ise “Saldıran veya birini almaya gelenler en azından HTŞ’den geldiğini gösteren bir kağıt, izin veya bir şey göstersin” diyor. HTŞ tarafından alınanların akıbeti ise net değil, hapse atıldıkları ve mahkeme sürecinin yapılacağını söyleyenler olduğu gibi birçok kişinin infaz edildiğini söyleyen de var.

Hediye Levent’in yazısı