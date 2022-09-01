Hediye Levent: Irak neden karıştı?

Irak bir kez daha karıştı. Bu kez Şii siyasi hareketler arasında yıllardır süren ancak birkaç aydır gerginlik boyutuna ulaşan çekişmeler siyaset, koridorlardan taştı. Tarafların silahlı kanatları sokaklarda çatışmaya başladı.

Peki Irak’ta bütün bunlar neden yaşandı ve yaşanıyor?

Mezhepçilik: Saddam dönemi Irak’ında nüfus olarak çoğunluğu oluşturan Şiiler siyasetten ve devlet yönetiminden uzaklaştırılmıştı. Aynı şekilde Kürtler ve Şiiler keyfi tutuklama, ağır işkenceler, kaybetmeler, açık infazlar ve Halepçe Katliamı gibi kimyasal silah kullanılan baskılar altındaydı.

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Yetersiz ordu: ABD, işgal döneminde önce Irak ordusunu hedef aldı. Güvenlik başta olmak üzere kurumsal yapı yerle bir edildi ancak yerine yenisi de konulmadı. Irak topraklarında El Kaide dahil radikal örgütler zaten vardı. Ordunun ve güvenlik birimlerinin zayıflığı bu örgütlerin gücüne güç katmasını sağladı.

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Zayıf devlet yapısı: Saddam döneminde iyi-kötü işleyen ve ülkenin her yerine eşit olarak dağıtılmasa da kamu hizmetlerinden sorumlu kurumsal yapı 2003 yılından sonra tamamen ortadan kalktı.

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Arap Baharı: Irak Arap Baharı’nın yaşanmadığı ancak en ağır sonuçları doğurduğu ülkelerden biri. Bölünen El Kaide’den doğan IŞİD mezhepçilik, yoksulluk, güvenliğin olmayışı, yolsuzluk gibi birçok durumu lehine kullandı.

Hediye Levent’in yazısı