Hediye Levent: Ankara-Şam ilişkileri, hamasete kurban edilemeyecek kadar elzem

Ankara artık Suriye politikasını değiştirmeli ve Şam ile ilişkilerini yoluna koymaya başlamalı. Bunu Rusya zorladığı, İran yeni operasyonlara destek vermediği, Amerika Ankara’nın taleplerine karşılık havaya bakıp ıslık çaldığı için değil, Türkiye’nin çıkarları için yapmalı. Aslında genel olarak Orta Doğu, özel olarak Suriye politikası en başından beri hatalıydı.

…

Türkiye’nin mevcut ekonomik durumunu göz önüne alarak Suriye’yi bölgedeki ekonomik hamlelere dahil olmasını sağlayacak köprü olarak görmesi gerekiyor. Ki, Türkiye’nin bir taraftan İran, diğer tarafta Karadeniz ve en önemlisi de Avrupa’ya uzanan kara hattı özelliği bölgedeki projelere kısa sürede dahil olmasını sağlayacak en önemli avantajı.

…

İktidarıyla, muhalefetiyle Türkiye’nin bölge ile ilişkilerini yeni şartları esas alarak şekillendirmesi gerekiyor. “Kaldığımız yerden devam edelim” mantığıyla 2011 öncesi söylemler, yaklaşımlar ve okumalar bu köprüleri kurma girişimlerini boşa düşürecektir.

Hediye Levent’in yazısı