HDP’li vekillere ‘terörist’ diyen Cem Küçük’e para cezası

AKP’ye yakın Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, HDP milletvekilleri Hüda Kaya ile Ömer Faruk Gergerlioğlu’na ‘terörist’ dediği gerekçesiyle hakkında açılan davada 6 bin 620 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Görsel: Arşiv

Küçük, 16 Şubat 2021’de katıldığı bir televizyon programında, HDP’li Gergerlioğlu ile Kaya hakkında şunları demişti: “Hüda Kaya diye bir terörist milletvekili var… Bakın çok net söylüyorum. Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu teröristtir. Bunlar, biri kravat diğeri başörtüsü olan teröristtir. Bana istedikleri kadar dava açabilir bu iki terörist milletvekili.”

Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin aktardığına göre bu sözler üzerine iki milletvekili adına 17 Şubat günü Ankara başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık yürüttüğü soruşturma sonrası Küçük hakkında ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçlamasıyla dava açtı.

Hazırlanan iddianameyi kabul eden Ankara 75’inci Asliye Ceza Mahkemesi, tarafların iddia ve savunmalarını aldı.

Küçük, emniyet ifadesinde “Müştekilere karşı herhangi bir suç içeren eylemim söz konusu değil. Sarf ettiğim sözler hukuka ve gazetecilik meslek etiğine uygun” dedi.

Hükmün açıklanması geri bırakılmadı

Yargılamayı gören mahkeme gerekçeli kararında, Gergerlioğlu ve Kaya’nın milletvekili olduklarını, dolayısıyla ‘kamu görevi yürüttüklerini’ belirtilerek “Terörist ifadesi hakaret mahiyetinde. Katılanların, onur, şeref ve saygınlıklarını zedeleyecek nitelikte” dendi.

Mahkeme, Cem Küçük’ün 331 gün adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Anılan süre 6 bin 620 TL olarak hesaplandı.

Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da yer olmadığına karar verdi. Buna gerekçeyse Küçük’ün beş yıllık denetim süresinde davaya konu suçu işlemesi oluşturdu.