HDP’li Gülüm: Türkiye uyuşturucuda merkez haline gelmiş durumda

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, geçmişte uyuşturucu açısından bir ‘geçiş ülkesi’ olarak tanımlanan Türkiye’nin, bugün ‘merkez’ haline geldiğini öne sürdü.

İktidar, uyuşturucu çetelerine göz açtırmadığını savunuyor. Fotoğraf: AA

Gülüm, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, gençler arasında uyuşturucu kullanımının ve satışının yaygınlaştığını, uyuşturucu ile birlikte şiddet ve cinayet vakalarının da yaygınlaşmaya başladığını anlattı.

Türkiye’de muhalif toplumsal kesimlerin yaşadığı yerlerde gerçek anlamda denetim yapılmadığını söyleyen Gülüm, “Aleni bir şekilde uyuşturucu mekanizmasının döndüğü, ilkokul önlerine kadar bu işin organize edildiği gerçekliğiyle karşı karşıyayız” dedi.

Züleyha Gülüm, Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin 2021 yılı dünya uyuşturucu raporuna göre Türkiye’nin, en fazla kokain yakalanan ülke olduğunu söyledi: “Geçmişte ‘Türkiye uyuşturucu açısından bir geçiş ülkesi’ denirdi, bugün ise artık bir merkez haline gelmiş durumda. Yaygın bir uyuşturucu kullanımı var. Aileler bu sorunla kendi başlarına mücadele etmek zorunda kalıyorlar.”