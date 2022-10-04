HDP lideri Buldan: Tweetleri yasaklayınca enflasyonu da düşüreceklerini sanıyorlar

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, TBMM gündemindeki ‘sansür yasası’nı eleştirdi: “Ekonomik kriz tweetlerini yasaklayınca enflasyonu da düşürmüş olacaklarını sanıyorlar.”

Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan, Meclis Grup Toplantımızda konuşuyor

https://t.co/XKsf4UKtFg — HDP (@HDPgenelmerkezi) October 4, 2022

Yeni yasama döneminin ilk HDP grup toplantısında konuşan Buldan, AKP ve MHP’nin ‘dezenformasyonla mücadele’ gerekçesiyle Meclis gündemine getirdiği kanun teklifine dikkat çekti.

Buldan, ekonomiyi hatırlatarak çözümün yasaklarda arandığını, bunun çözüm olmayacağını vurguladı: “Meclis açılır açılmaz ilk işleri yasakçılık oldu! İşte bunların çözümü budur; yasaklardır, sansürdür, engellemedir, inkardır. Ekonomik kriz tweetlerini yasaklayınca enflasyonu da düşürmüş olacaklarını sanıyorlar. Kafaları böyle çalışıyor. Halkın yaşadığı zulmü halktan gizleyeceklerini sanıyorlar! Esnaf bitmiş tükenmiş! Emekli, asgari ücretli aç yatıyor. Çocuklar okula aç gidiyor ve çocuklar yatağa aç giriyorlar. Çiftçi traktörüne kadar hacizli. Milyonlarca insan borç batağında. Ülkenin üçte ikisi yoksulluk, dörtte biri açlık sınırının altında. Kiralar, faturalar ödenemez durumda. Her gece ansızın getirilen zamlarla vatandaşın ümüğüne çökmeye devam ediyorlar.”

Sayıştay raporlarıyla cumhurbaşkanlığının günlük harcamalarının 10 milyon olduğunun ortaya çıktığını hatırlatan Buldan, AKP’den gelen ‘Biz çözeriz’ çıkışlarını şöyle eleştirdi: “Hadi oradan! Siz bu masalı ancak kendi çevrenize anlatabilirsiniz, kendi yandaşlarınıza yutturabilirsiniz. Türkiye halkları artık sizin yalanlarınıza kanmıyor, seçimleri ve sandıkları bekliyor. Sandıklarda AKP ve MHP bloğuna iyi bir ders verilecek”.