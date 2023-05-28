HDP: Kadıköy’de AKP ve MHP’liler saldırarak korkutmaya çalışıyor

Kış aylarında belli bölgelerde yoğunlaşan Rusya-Ukrayna savaşı, beklendiği üzere baharla birlikte yeniden tırmanma eğilimine girdi. Aylardır Bakmut’a yönelik Rus saldırısı ve oradaki inatçı direniş sonlanırken, çok kanlı bir sayfa kapandı; diğer yanda hareketli bir yazın işaret fişekleri atılmaya başladı.