HDP: Kadıköy’de AKP ve MHP’liler saldırarak korkutmaya çalışıyor

HDP İstanbul Kadıköy ilçe örgütü, AKP ve MHP’lilerin Mualla Selcanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yurttaşlara saldırdığını açıkladı.
Bugün cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu düzenlenirken birçok sandıktan usulsüzlük bildirimleri geliyor.
HDP Kadıköy, Twitter’dan Mualla Selcanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde AKP ve MHP’li olduğunu belirttiği erkek grubunun yurttaşların üzerine yürüdüğüne dair bir görüntü paylaştı: “Geri çekilmek yok, herkesi sandıkları korumaya çağırıyoruz.”
Söz konusu saldırının farklı açılardan görüntüleri okulda bulunan yurttaşlar tarafından da paylaşıldı.
Bunun yanında Malatya’nın Battalgazi ilçesinde AKP’liler, Yeşil Sol Parti müşahitlerine saldırdı.