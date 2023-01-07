HDP: Bizle müzakere edilirse ortak bir adayda elbette buluşmak isteriz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın “HDP kendi adayıyla seçime girecek” açıklamasına ilişkin konuşan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oruç, Oruç, “Bizle müzakere edilirse elbette ki ortak bir adayda buluşmak isteriz, Buluşulmuyorsa da kendi adayımızı belirleriz” dedi.

Saruhan Oluç. (HDP)

Buldan, en kısa zamanda kendi adaylarını açıklayacaklarını dile getirerek, HDP’nin cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adayıyla gireceğini söylemişti.

Buldan’ın açıklaması siyaset gündemini hareketlendirirken, HDP’den konuya dair yeni bir açıklama geldi. Tele1’e konuşan HDP’li Oluç, şunları dedi:

“(Muhalefete) Bazı konuları müzakere etmek istediğimizi söyledik. Bu müzakere bizimle yapılmayacaksa kamuoyunda minimum yüzde 12 – 13 oyu görünen bir parti olarak kendi yolumuzda yürümeye devam ederiz. Kendi adayımızı çıkarırız. Bizle müzakere edilirse ortak bir adayda elbette buluşmak isteriz. Buluşulmuyorsa da kendi adayımızı belirleriz.”