HDP, 10 ili vuran 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenler için barınma kampanyası başlattı.

Depremzedeler için barınma kampanyası. (Reuters)

Türkiye 6 Şubat sabah saatlerinde Kahramanmaraş’tan gelen deprem haberiyle sarsıldı. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak belirlenen depremin büyüklüğü 7,7 idi. Bu depremin ardından saat 13:24’te Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremdeki ölü sayısı saat 16:33 itibariyle 3 bin 549 olarak açıklandı.

HDP Kriz Koordinasyon Merkezi’nin açıklaması şöyle: “Acımız büyük, zor bir zamandan geçiyoruz. Risk alanları dışında bulunan yurttaşlarımızı evlerini, kalplerini, sofralarını depremde zarar gören kardeşlerimize açmaya çağırıyoruz. Gün dayanışma günüdür. Halklarımızın en üst düzeyde duyarlılık göstereceğine yürekten inanıyoruz. Barınma sorunu olan tüm yurttaşlarımız bulunduğu il ya da ilçe örgütlerine ulaşarak HDP Kriz Koordinasyon Merkezlerinde listelere adlarını yazdırabilirler. Evini açarak dayanışma göstermek isteyen yurttaşlarımız da bulunduğu il, ilçe örgütlerine ulaşarak HDP Kriz Koordinasyon Merkezleriyle iletişime geçebilirler.”