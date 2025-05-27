HBO'nun Harry Potter dizisinde başroller belli oldu

HBO’nun dizisinde Harry Potter rolünü Dominic McLaughlin, Hermione Granger’ı Arabella Stanton ve Ron Weasley’i Alastair Stout canlandıracak.

(Soldan sağa) Arabella Stanton, Dominic McLaughlin, Alastair Stout. Fotoğraf: HBO

Variety‘nin haberine göre başroller için geçen yıl başlatılan açık seçmelere 30 binden fazla genç oyuncu katıldı. Üç isim, aylar süren eleme süreci sonunda belirlendi. Dizinin çekimlerine bu yaz başlanması planlanıyor.

Yapımcılar Francesca Gardiner ve Mark Mylod, “Bu üç oyuncunun yetenekleri olağanüstü. Seçmelere katılan on binlerce çocuğa teşekkür ediyoruz” dedi.

Diziyle birlikte yeni üçlünün, tıpkı film serisindeki Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint gibi küresel bir üne kavuşması bekleniyor.

Yeni dizideki üçlüden sadece Hermione’yi canlandıracak Arabella Stanton’ın bir sahne deneyimi bulunuyor. Dominic McLaughlin ve Alastair Stout içinse bu dizi ilk büyük proje olacak.

Dizide kadronun geri kalanı ve canlandıracakları rollerse şöyle açıklanmıştı:

John Lithgow (Albus Dumbledore)

Janet McTeer (Minerva McGonagall)

Paapa Essiedu (Severus Snape)

Nick Frost (Rubeus Hagrid)

HBO’nun, kitapların sadık bir uyarlaması olacağını söylediği dizide serinin yazarı J.K. Rowling baş yapımcı olacak.