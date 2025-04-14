HBO, Harry Potter dizisinin ilk resmi oyuncu kadrosunu açıkladı

HBO, aylardır süren spekülasyonlardan sonra merakla beklenen ‘Harry Potter’ dizisinin ilk resmi oyuncu kadrosunu açıkladı.

Soldan sağa: Nick Frost, Paapa Essiedu, Janet McTeer. Fotoğraf: HBO

Oscar ödüllü ‘Conclave’de oynayan John Lithgow’un Dumbledore’u canlandıracağı geçtiğimiz ay kesinleşmişti.

HBO Nick Frost, Paapa Essiedu, Janet McTeer ve Paul Whitehouse’un yakında yayınlanacak Harry Potter dizisinde rol alacağını doğruladı.

HBO’nun açıklamasına göre ‘May Destroy You’ dizisinde ün kazanan Paapa Essiedu, Hogwarts öğretmeni Severus Snape’i, ‘Ozark’ ve ‘Jessica Jones’da oynayan Janet McTeer’sa Profesör McGonagall’ı canlandıracak.

Hikayede dost canlısı yarı dev Hagrid’i Nick Frost, Argus Filch’i Paul Whitehouse ve Quirinus Quirrell’i Luke Thallon oynayacak.

Yapımcılar Francesca Gardiner ve Mark Mylod, “Böylesine sıradışı yeteneklerin kadromuzda olmasından mutluluk duyuyoruz ve sevilen karakterleri yeniden canlandırmalarını sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Ancak Harry Potter, Ron Weasley ve Hermione Granger’ı kimin canlandıracağı hala bilinmiyor.

HBO’nun, kitapların sadık bir uyarlaması olacağını söylediği dizide serinin yazarı J.K. Rowling baş yapımcı olacak.

Dizinin çekimlerine bu yaz başlanması ve ilk sezonun muhtemelen önümüzdeki yılın başlarında yayınlanması planlanıyor.