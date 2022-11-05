HBO dizisi Westworld’ün beşinci sezonu iptal edildi

HBO, dördüncü sezonun ardından ‘Westworld’ü iptal ettiğini duyurdu. 2016’da başlayan dizinin dördüncü sezonunun finali 14 Ağustos’ta yayınlanmıştı.

Dr. Robert Ford rolünde Anthony Hopkins, birinci sezonun final bölümü. Görsel: Warner Bros. Discovery

Serüvenine, bilim kurgu alanında umut vadeden bir yapım olarak başlayan Westworld’ün iptalinin birkaç gerekçesi var. HBO tarafından gelen söylentilere göre, sona erdirme kararında etkili olan faktörler yapımın yüksek maliyeti, azalan izleyici sayısı ve HBO’nun yeni ana şirketi Warner Bros. Discovery’in devam eden programları değerlendirmesi.

David Zaslav yönetimindeki Warner Bros. Discovery birleşmesinin ardından HBO’daki son iptaller ve rafa kaldırılan projeler göz önüne alındığında, Westworld’ün de aynı kaderin kurbanı olduğu ortada. Reytingleri son yıllarda düşüyordu. Hem üçüncü hem de dördüncü sezonda devam etmesiyle ilgili endişelere neden olan keskin düşüşler görüldü.

Westworld's absolutely abysmal cratering in the ratings wasn't completely surprising but it's still pretty shocking how steep it is pic.twitter.com/HfDFHtcFc0 — Sage Hyden → "Just Write" on Youtube (@sagehyden) July 24, 2022

54 Emmy adaylığı olan dizi, 2018’de Newton’un olağanüstü yardımcı kadın oyuncu ödülü de dahil olmak üzere dokuz ödül aldı.

Yapay zekanın ötesine geçen bir bilim kurgu

Westworld Ekim 2016’da çıktı. Seri, yapay zeka ile dolu, teknolojik olarak gelişmiş bir ‘vahşi batı’ eğlence parkında geçiyordu. Dizi, ikinci sezonda Westworld’ün dışında, aynı kurgusal distopik şirketin (Delos) sahibi olduğu ve işlettiği komşu tema parklarına genişledi. Ardından üçüncü sezonunda tüm fütürist ihtişamıyla ‘gerçek dünya’ya gidildi.

Dizinin İranlı-Alman besteci Ramin Djawadi tarafından yaratılan müzikleri izleyiciler tarafından büyük beğeni toplamıştı. Djawadi aynı zamanda Game of Thrones dizisi için de parçalar üretmişti.

Yapımcı ve oyuncu kadrosu

Yapımcı ikili Jonathan Nolan ve Lisa Joy tarafından yaratılan ve yapımcılığını J.J. Abrams’ın yaptığı Westworld’ün oyuncu kadrosunda Anthony Hopkins, Evan Rachel Wood, Thandiwe Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Aaron Paul, Angela Sarafyan ve James Marsden yer alıyor. Dördüncü sezonda yeni gelenler arasında Ariana DeBose, Aurora Perrineau ve Daniel Wu vardı.

Michael Crichton tarafından yazılan 1973 tarihli aynı adlı filme dayanan HBO’nun ‘Westworld’ü Nolan ve Joy ile birlikte Abrams, Alison Schapker, Denise Thé, Athena Wickham, Richard J. Lewis ve Ben Stephenson tarafından yönetildi.