Yasaklı ırkların kayıt altına alınması için verilen sürenin uzatılması ve belediyelerin hayvan barınaklarının iyileştirilmesini talep eden hayvanseverler Ankara’da eylem yaptı.

Hayvanseverlerden Ankara'da eylem: Barınakların şartlarını iyileştirin; yasaklı ırkların kayıt altına alınması için verilen süreyi uzatınhttps://t.co/J8qcGEyQhC pic.twitter.com/L56ztx4T8D — Diken (@DikenComTr) January 16, 2022

Tehlike arz eden köpeklerin kayıt altına alınmasına ilişkin yönetmelik, 14 Temmuz 2021’de yürürlüğe girmiş ve Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklere sahip olan kişilerin, bu köpeklerini kısırlaştırarak 14 Ocak 2022’ye kadar Bakanlığa başvurmaları ve veri tabanına kayıt ettirmeleri istenmişti. Verilen süre kapsamında hayvanlarını kimliklendirmeyenlere ise 14 bin 982 lira idari para cezası kesileceği ve bu hayvanların el konularak belediyelere ait bakımevlerine götürüleceği açıklanmıştı.

Hayvanseverler de bu sürenin uzatılması ve hayvan barınaklarının şartlarının iyileştirilmesi talebiyle Ankara Ulus’taki Atatürk Heykeli önünde eylem yaptı. Hayvanseverler ellerine kırmızı boya sürerken, bir eylemci küçük bir kafesin içine girerek, toplanan hayvanların yaşadıklarını canlandırmaya çalıştı.

ANKA’dan Tamer Arda Erşin ve Fatih Nazım Efe’nin haberine göre eylemde konuşan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, belediyelerin 2004 yılında çıkarılan Hayvanları Koruma Kanunu’nu 17 yıldır uygulamadığını ve barınak kurmadığını belirterek, şunları söyledi: “Fırsatçı belediyeler, sizin talimatınızı çarpıtarak 100 binlerce hayvanı vahşice topluyor, bir kısmını öldürüyor bir kısmını kırsala dağlara ve başka şehirlere atıyorlar. Bir taraftan katliam sürerken, öte yandan sahipsiz hayvan sayısında katlanarak artışlar devam ediyor.”

Özkan, 1389 belediyeden 1200’nde barınak olmadığına dikkat çekerek, “Olanlar ise hayvanların açlık ve hastalık içinde can verdikleri ölüm kampı. Kısırlaştırma yok, tedavi yok” dedi.

Bazı ırkların kayıt ve kısırlaştırılma tarihinin uzatılması gerektiğini kaydeden Özkan, hayvan sahiplerinin bu ırkları sokağa tek ettiğini belirterek şunları söyledi: “Bu pitbull dogo gibi altı ırkın sahipleri, kısırlaşmayacak kadar küçük olanlar ile yaşlı olup narkoz alamayacakları kısırlaştıramamanın çaresizliği ile hayvanları sokaklara terk etmeye başladılar. Yasaya konan ‘Belediyeler bu el konan yasak ırkları kabul etmek zorunda’ hükmü nedeni ile pek çok belediye, yeni geleceklere yer açmak için kendinde bulunan yasaklı ırkları dağa taşa şehir dışlarına atmaya başladı. Şu anda sokaklarda kırsalda, şimdiden terk edilmiş.”

Özkan taleplerini ise şöyle sıraladı: “Yasaklı ırkların ‘sahipleri ve belediyelerce’ sokağa atılmaması için kayıt ve kısırlaştırma tarihi uzatılmalı. Fırsatçı belediyelerin vahşi toplamalarının acilen durdurulması. Kanun yapıcı bürokratların ve siyasilerin, gönüllü STK’lar ve veteriner hekimler odaları ile bir araya gelerek, hem hayvanlarımızın ve hayvan sahiplerinin hakkının korunup güvenliğinin sağlanacağı yeni bir düzenleme yapılmalı. Her belediyenin kendi kısırlaştırma ve bakımevini kendi sınırları içinde kurması, etik ve tıbbi koşullarda yoğun kısırlaştırma seferberliği başlatması sağlanmalı. Üretimin kesinlikle kontrol altına alınması için gerekli alt yapı ve mevzuatın oluşturulmasıdır. Petshop ve internet üzerinden canlı hayvan satışı kesinlikle yasaklanmalı.”