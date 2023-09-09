Hayvan otlatırken kaybolan çocuk ölü bulundu

Ordu’da yaylada hayvan otlatırken kaybolan 13 yaşındaki çocuğun cesedi gölette bulundu.
Ordu’nun Korgan ilçesine bağlı Absut Yaylası’ndaki gölette ceset olduğunu fark eden çevredekiler jandarmaya ihbarda bulundu.
AA’nın haberine göre olay yerine gelen ekipler sudan çıkardıkları cesedin 5 Eylül’de kaybolan Emirhan D’ye ait olduğunu belirledi.
Fatsa Anadolu Meslek Lisesi birinci sınıf öğrencisi olan çocuğun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.
Ordu Valiliği’nden paylaşılan yazılı açıklamada Emirhan D’nin gölete düşmüş olabileceği ihtimali üzerine çalışmalara bu bölgede yoğunluk verildiği kaydedildi.