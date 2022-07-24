Hayvan otlatırken hayatını kaybeden çocuğun ölümü şüpheli bulundu

Samsun’un Alaçam ilçesinde hayvan otlatırken fenalaşarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuğun ölümü şüpheli bulundu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv / Temsili)

Alaçam ilçe jandarma ekipleri, Uzunkıraç Mahallesi’ne ait yaylada S.Y.’nin ölü bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, çocuğun babası Ş.Y., ağabeyi S.Y. ve babaannesi H.Y.’yle yaylada hayvan otlatırken fenalaşması sonucu olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Obeziteye bağlı aşırı kilolu olduğu belirlenen çocuğun cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Şüpheli bulunan çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.