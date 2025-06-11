Hayvan otelinde 'ihmal' iddiası: Bir köpek öldü, sahipleri dava açtı

Tekirdağ’da hayvan oteline bıraktıkları köpeklerinin işletmecinin ihmaliyle öldüğünü iddia eden çift işletmeden şikayetçi oldu.

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İddiaya göre İsmail Tolga Tetik ve Umay Ergüven Tetik, ‘Tarçın’ isimli köpeklerini Kurban Bayramı arifesinde bir hayvan oteline teslim etti.

Tatilin ikinci günü otel çalışanları, çifte köpeklerinin kaçtığını haber verdi.

Tatil dönüşü Tarçın’ı çevre yolunda ölü bulan çift, hayvan oteli hakkında suç duyurusunda bulundu.

İsmail Tolga Tetik, köpeği Tarçın’ın gezdirilirken kaçtığını ve işletmenin olayda ihmali olduğunu söyledi:

“Canımızdan can gitti. ‘Bu tasmayla gezdirmeyin’ diye defalarca uyarmamıza rağmen dikkate alınmadı. Ne yazık ki Tarçın hayatını kaybetti. Yurt dışında olmamıza rağmen çevremizi seferber ettik ama işletme hiçbir arama çalışmasına katılmadı. Sonunda biz bulduk. Beş kişilik ailemiz şimdi dört kişi. Evimizde büyük bir boşluk var.”

Umay Ergüven Tetik de şöyle konuştu:

“Hukuki süreç başlatıldı. İşletme köpeğimizi aramak için hiçbir çaba göstermedi. Üstelik sosyal medyada hem reklam yapmaya devam ediyor hem de bizi suçlayan ve hakaret içeren paylaşımlarda bulunuyor. Evladımı kaybetmenin derin acısını yaşıyorum. Keşke ellerim kırılsaydı, onu oraya bırakmasaydık.”

Hayvan oteli işletmecisiyse sosyal medyadaki açıklamasında suçlamaları kabul etmediklerini, her yıl denetlenen ve yasalara uygun olarak hizmet veren bir işletme olduklarını belirtti.