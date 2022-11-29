Hayri Kozanoğlu: ‘Dost’ dolarlar kurtarabilecek mi?

Şu yüksek enflasyon ortamında politika faizini yüzde 9’a indirmenin “Reis”e seçimlerde bir propaganda malzemesi oluşturmak dışında bir anlamı olmadığı ortada. Tam aksine dövize yönelişi hızlandıracağını, mal ve hizmetlere talebi uyararak enflasyona ivme kazandıracağını ekonomiyi yönetenler de biliyorlar. O nedenle ne pahasına olursa olsun yurtdışından döviz bulmaya, rezervlere takviye yaparak kuru sakin tutmaya çalışıyorlar.

Son olarak, Reuters kanalıyla Katar’dan 2,3 milyar doları bu yıl sonuna kadar gelmek üzere 10 milyar dolarlı bir swap desteği sağlanacağı haberi uçuruldu. Söz konusu fonun bir kısmının Türkiye’nin eurobondlarına yöneleceği de konuşuluyor. Bu, paranın riyal değil doğrudan dolar olarak kasaya girmesi anlamını taşıyor.

Hayri Kozanoğlu’nun yazısı