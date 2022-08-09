Hayri Kozanoğlu: Bu konjonktürde Türkiye’nin Rusya’ya yakınlaşması riskli

Ekonomide iyice sıkışan, Körfez monarşilerinden beklediği desteği bulamayan Erdoğan son olarak Rusya’nın yaptırımları delme kanalı olarak devreye girme, ilişkileri sıkılaştırma gayretinde. Soçi’de Putin ile enerji ve dış ticaret alanlarında yeni işbirliği alanları açmak konusunda uzlaşıldıktan sonra, Financial Times’ın ifadesiyle Batı başkentleri alarma geçti. Çin ve İran’ın dahi yaptırım korkusundan Rusya’ya mesafeli durduğu bir konjonktürde bu yakınlaşmanın Türkiye açısından ciddi riskler barındırdığı ortada. İç politikada halk desteği giderek zayıflayan Erdoğan’ın, seçimlere göreceli rahat bir ortamda gitmesini sağlayacak her çareyi deneyeceği görülüyor.
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