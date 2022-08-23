Hayri Kozanoğlu: Belli ki Saray’a faiz indirimi için cesaret veren bir hareketlilik var

Merkez Bankası aracılığıyla Saray yönetiminin faiz indirimine yönelmesini nasıl açıklayabiliriz? Birincisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir iç politika malzemesi sağlayacak; “faizleri daha da indireceğiz” vaadinin yerine getirilmesi anlamı taşıyacak. “Faiz tüm kötülüklerin hem anasıdır hem babasıdır” sözlerine uygun bir adım olarak nutuklara yansıyacak.

İkincisi, son zamanlarda ülkeye bir döviz girişi olduğu anlaşılıyor. Bu MB brüt rezervlerine 3 haftada 15,4 milyar dolar artış şeklinde yansıdı. Rusya’dan Akkuyu Nükleer Santralının tam sahipliği karşılığı bir ödeme yapıldığı biliniyor. Öte yandan Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden 55 milyar dolarlık fon girişinin söz konusu olduğu haberleri yayılıyor. Elimizde somut veriler bulunmamakla birlikte, belli ki Saray’a bir faiz indirimi için cesaret veren bir hareketlilik ve vaatler var.

Hayri Kozanoğlu’nun yazısı