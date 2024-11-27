Hayko Bağdat: Kreşlerde çocukları eşcinselliğe özendiren kaç eğitmen veya yöneticiye soruşturma açılmıştır?

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‘Kimi belediyelerin kreşlerinde, kreş adı altında yasa dışı olarak sadece okul öncesi eğitim verilmekle kalınmıyor, aynı zamanda çocuklara LGBT propagandası yapılmakta ve eşcinselliği özendirici etkinlikler düzenlenmektedir. Bu durum bizim kırmızı çizgimizdir ve kesinlikle izin verilemez. Gereği yapılacak.’

Bu cümleyi sarf eden Yusuf Tekin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milli Eğitim Bakanı. Konu CHP ve DEM Partili belediyelerin halkın kullanımına açık ücretsiz kreş açması. Bu kreşlerin valilikler tarafından kapatılma ihtimalini tartışıyoruz.

Bakan Yusuf Tekin’e bazı sorularım var.

Adalet Bakanlığı’nın Nisan 2024’te yayınladığı “Adalet İstatistikleri 2023” raporuna göre, “çocukların cinsel istismarı” iddiası ile 2023 yılında 40.713 yeni dosya açıldı ve bu dosyalarda 36.275 şüpheli yer aldı. 2015-2023 yılları arasında “çocukların cinsel istismarı” suçuna ilişkin açılan dosya endeksi ise yüzde 94 arttı.

Çocuklara yapılan bu saldırıların kaç tanesi kreşlerde uygulandığı iddia edilen LGBT propagandası sonucu gerçekleşmiştir?

Kreşlerde çocukları eşcinselliğe özendiren kaç eğitmen veya yöneticiye soruşturma açılmıştır?

Kreş çocuklarını eşcinselliğe özendirilen etkinliklerin içeriği nelerdir?

Çocuklara gökkuşağı renklerini tanıtan etkinlikleri LGBT propagandası olarak mı görüyorsunuz?

İslamcı tarikatlarda onar onar saldırıya uğrayan çocuklar için ne gibi önlemler aldınız?

6 yaşında imam nikahı ile evlendirilen H.K.G.’nin babası, Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel LGBT üyesi midir?

Narin’in katilleri gökkuşağı renkleri yüzünden mi bu kadar canavarlaştı?

Hayko Bağdat’ın yazısı