Hayko Bağdat: Adliye, ordu, polisin durumunu anlayabilmek için Alaaddin Çakıcı’nın, İslamcı cemaatlerin kariyerlerini incelememiz gerekiyor

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Malum içinde yaşadığımız tek adam rejiminde 85 milyonluk ülkenin tüm kadim kurumlarında bir nevi iç savaş, köşe kapmaca yaşandı ve kurumlar çöktü. Askeriyede Genel Kurmay Başkanı olmanız veya terör örgütü yöneticiliğinden müebbet hapis yatmanız, AKP’nin güncel siyasi manevralarına ve Erdoğan’ın güç odaklarıyla kurduğu ortaklık yapılarına bağlı.

Adliye, ordu, polis teşkilatı, Jandarma, bekçiler, Milli İstihbarat Teşkilatı gibi kurumların mevcut durumunu anlayabilmek için önce Alaaddin Çakıcı’nın, İslamcı cemaatlerin, Ülkü Ocakları’nın, Daltonlar çetesinin kariyerlerini incelememiz gerekiyor. Yıkım büyük, durum içler acısı.

Sağlığımız, eğitimimiz, mesleklerimiz, çocuklarımız, hayvanlarımız, doğamız, kısacası yaşamlarımız bu kurumlara emanet. Bunun sonucunda her gün öldürülüyoruz, sakatlanıyoruz, tutsak, sürgün ediliyoruz, kazıklanıyoruz ve onurumuz kırılıyor.

Hayko Bağdat’ın yazısı