Hayalet regl nedir, neden olur?

Birçok kadın hayalet regl olduğunun farkında değil. Peki nedir hayalet regl?

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Her kadın ‘ayın o zamanı’nın yaklaştığını bilir; o korkunç kramplar, yorgunluk ve bir türlü kaybolmak bilmeyen halsizlik.

Daha kötü tek şey ise tüm zihinsel ve fiziksel göstergeler ortadayken regl olmamak.

Hayalet regl nedir?

‘Hayalet regl’, herhangi bir vajinal kanama olmaksızın rahim krampları, şişkinlik, göğüslerde hassasiyet, istek ve ruh hali değişiklikleri gibi tüm olağan regl semptomlarının yaşanması halini tanımlayan bir terim.

Hayalet regl neden olur?

Hayalet reglin bazı yaygın nedenleri şunlar:

Yumurtlama eksikliği

Gebelik

Yumurtalıkların korunduğu histerektomi

RİA veya doğum kontrolü gibi hormonal ilaçların etkileri

Perimenopozal hormonal değişiklikler

Hormonların düzensiz seviyeleri veya dengesizliği yumurtlama eksikliğine neden olabilir. Bunun sonucunda rahim iç zarının dökülmesi (adet dönemi) gerçekleşmez.

Stres adet döngüsünü bozabileceği ve adet gecikmesine neden olabileceğinden hayalet regli uyardığı yaygın olarak kabul edilen başka bir faktör.

Ne yapmalısınız?

Öncelikle hamilelik ihtimali varsa hamilelik testi yapın. Eğer hamile değilseniz ve hayalet regl yaşıyorsanız, mutlaka bir uzmana danışın.

Endometriozis veya PKOS gibi altta yatan bir rahatsızlığınız olabilir ve bunu doğrulamak veya dışlamak için bir doktorun teşhisini almak en iyisi.