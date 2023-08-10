Hawaii’deki orman yangınlarında 36 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası’ndaki ormanlık alanda çıkan yangınlar nedeniyle en az 36 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı ve çok sayıda mülk zarar gördü.

Maui Adası’nda çıkan üç büyük yangın devam ediyor.

Yetkililer, yerel basına yangınlar nedeniyle ilk belirlemelere göre altı kişinin yaşamını yitirdiğini ve hastanelerin yangından etkilenenlerle ‘dolup taştığını’ söyledi.

Maui Belediye Başkanı Richard Bissen Jr., düzenlediği basın toplantısında, birçok ev ve işyerinin yangınlar nedeniyle tamamen yıkıldığını ve limandaki teknelerin ‘ciddi zarar gördüğünü’ söyledi. Bissen Jr., Maui’deki hasarın gerçek boyutunu belirlemenin hala zor olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını kaydetti.

Eyaletin ABD senatörlerinden Brian Schatz da tahribatın büyük kısmının tarihi Lahaina kasabasında meydana geldiğini ve kasabanın ‘neredeyse tamamen yandığını’ söyledi.