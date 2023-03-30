Hawaii’de bir grup yüzücü, yunusları taciz etmekle suçlanıyor

Hawaii’de, 33 kişilik bir yüzücü grubu hakkında, yunusların arkasından yüzüp yakalamaya çalışarak taciz ettikleri gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Fotoğraf: Hawaii Kara ve Doğal Kaynaklar Departmanı

Hawaii Kara ve Doğal Kaynaklar Departmanı önceki gün yaptığı açıklamada, Hōnaunau körfezinde 33 kişiden oluşan yüzücü grubunun yunusları yasalara aykırı şekilde takip ve taciz ettiğini ve bu sebeple soruşturulduğunu söyledi.

Yüzücüler kıyıya çıktıklarında kendilerini bekleyen yetkililerle karşılaştı

Hawaii’de yunuslara 50 metreden fazla yaklaşmak 2021’den beri yasak. Kanun, o dönemde çok sayıda turistin yunuslarla yüzdüğü ve hayvanlarının gece beslenmesini engellediği için yürürlüğe sokulmuştu.

Yüzücü grubunun yunuslara çok yaklaşması ve peşlerinden yüzerek kovalaması dronla kaydedildi.