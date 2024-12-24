Hawaii'de Kilauea Yanardağı patladı

ABD’nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı patladı.

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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Kilauea’nun yerel saatle 02:00 civarında faaliyete geçtiğini açıkladı.

Yanardağdaki faaliyetin gün boyunca devam ettiği ancak patlamanın bölge sakinleri için tehdit oluşturmadığı söylendi.

Yetkililer, lavların yaklaşık 650 dönümlük alanı kapladığını ve patlamalar nedeniyle volkanik gaz salımının yüksek olduğunu bildirdi.

Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea’da 1983’ten beri patlamalar oluyor.