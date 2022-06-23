Havalimanında 800’ü aşkın ‘doğal Viagra’ya el kondu

Almanya’daki bir havalimanında Uzakdoğu’da, geleneksel tıpta ‘doğal Viagra’ olarak kullanılan 800’ü aşkın deniz atına el kondu.

Fotoğraflar: Leipzig/Halle Havalimanı

Leipzig/Halle Havalimanı’da görevli sınır polisi, Senegal’den Almanya üzerinden Laos’a yollanan 844 denizatının, ‘ekibe dahil bir köpeğin’ yardımıyla bulunduğunu açıkladı.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya denizatlarının toplam beş kilo ağırlığında olduğu belirtildi. Açıklamaya göre kaçak yolla Almanya’ya sokulan denizatları, paketlenmeden önce kurutulmuştu.

Uzakdoğu’da, geleneksel tıpta, denizatlarının tozunun ‘doğal Viagra’ olarak kullanıldığını belirten sınır polisi sözcüsü Marvin Christmann, kargo uçağındaki kutuda şüphe üzerine arama yapıldığını söyledi.

Christmann, denizatlarının koruma altında olduğunu ve ticaretinin kesinlikle yasak olduğunun altını çizerek sorumlulara bu para cezası veya beş yıla kadar hapis cezası alabileceğini vurguladı.