Havalimanına bırakılan aracın otopark ücreti 200 bin avroyu geçti: Sahibi aranıyor

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Brandenburg Havalimanı’nın girişine bırakılan bir aracın otopark ücretinin 200 bin avroyu (yaklaşık 7 milyon 460 bin lira) geçtiği bildirildi. Aracın sahibi aranıyor.

Fotoğraf: BILD

Berlin-Brandenburg (BER) havalimanının terminal girişindeki park alanında duran Hannover plakalı Volkswagen Golf marka aracın otopark ücreti 200 bin avroyu geçti.

Alman basınındaki haberlerde em araç sahibinin ve hem de aracın çalıntı olup olmadığının bilinmediği belirtildi.

Yolcu indirme-bindirme için 10 dakikalık ücretsiz süre tanınan otoparkta, sürenin aşılması durumunda saatlik ücretse 23 avro (yaklaşık 858 lira).

Havalimanının otopark işletmecisi Apcoa durumu çözmek için yetkililerle temasa geçti. Aracın sahibi aranıyor.