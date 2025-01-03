Havai fişekli yılbaşı kutlamasında 591 kuş öldü

Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, havai fişek patlamaları sonucunda yüzlerce ispinoz kuşunun öldüğünü açıkladı.

Tüydeş’in sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre Bulgaristan’daki çevreci Green Balkans ekibi yılbaşı sonrası çevreden 591 ölü dağ ispinozu topladığını duyurdu. 15 kuşun da yaralı halde bulunduğunu belirtti.

Havai fişekli kutlamaya tepki gösteren Tüydeş’in açıklaması şöyle:

“Nasıl geçti havai fişekli yılbaşı! İnsanların tek eğlencesi bu kaldı, buna da duyar kasmazsınız diyenler umarım görür bunu. Bulgaristan’da faaliyet gösteren ekibi yılbaşı sonrası çevreden 591 ölü dağ ispinozu toplamış. 15 de yaralı.

Ve bu sadece küçük bir alanda bir günde ulaşabildikleri. Daha fazlası Türkiye’de dahil bir çok ülkede yapıldı. Ve Avrupa’da bu korkunç seviyelerde! Ve inanın bu rakam sanılandan çok daha fazla… Sadece kuşlar değil memeliler hatta deniz, dere ve göllerdeki balıklar da bundan etkileniyor. Evlerdeki veya sokaklarda kedi köpeklerde. Artık bu eğlencenin de alternatifleri var.”