Havadan lazer taramasıyla Antik Maya kenti keşfedildi

Meksika’nın Yucatan Yarımadası’nda, ormanın derinliklerinde eski bir maya kentinin kalıntıları keşfedildi. Alanda, yüksekliği 15 metreden fazla piramit benzeri yapılar bulundu. Ortaya çıkarılan çanak çömleklerin, ‘Geç Klasik Dönem’ olarak bilinen MS 600 ile 800 yılları arasına tarihlendiği belirtiliyor.

Fotoğraf: Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü

BBC’nin haberine göre, Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü (INAH), keşfin üç bin metrekarelik ıssız bir ormanı kapsayan Orta Maya Ovaları’nın arkeolojisini belgelemeyi amaçlayan saha çalışmasının sonucu olduğunu söyledi. Ancak kentin keşfinde, ABD’deki Houston Üniversitesi tarafından yürütülen havadan lazer taraması yardımcı oldu.

Arkeologlar bölgeye Ocomtún (Maya dilinde taş sütun) adını verdiler.

Keşfin başındaki Arkeolog Dr. Ivan Sprajc, “En büyük sürpriz, geniş sulak alanlarla çevrili yüksek bir arazideki ‘yarımada’ üzerindeki arkeolojik alan oldu. Sitin anıtsal çekirdeği 50 hektardan büyük bir alanı kaplıyor ve 15 metreden daha yüksek piramit tarzı yapı dahil olmak üzere bazı büyük binalar bulundu” dedi.

Alanda, kalıntıların zaman çizelgesinin daha da daraltılmasını sağlayan bir dizi seramik yapı bulduklarını belirten Sprajc, şöyle devam etti: “Yüzeyden ve bazı kuyulardan topladığımız en yaygın seramik türleri Geç Klasik (MS 600-800) döneme ait. Ancak bu malzemeden alınacak örneklerin analizi bize yerleşim sıralamalarına dair daha güvenilir veriler sunacak.”

Alanda bulunan bir dizi silindirik sütunun muhtemelen binaların üst oda girişlerinin parçası olduğunu tahmin ediliyor.