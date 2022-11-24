Havaalanında, X-ray’den geçen bavuldan kedi çıktı

ABD’de, New York’tan Orlando’ya giden uçağa yüklenmek üzere güvenlik kontrolünden geçen bir bavuldan kedi çıktı. Hikaye baştan sona tuhaf, neyse ki mutlu sonla bitiyor.

16 Kasım’da New York JFK Havaalanı’dan Orlando Florida’ya giden uçağa binmek üzere güvenlik kontrolüne giren yolcunun bavulu x-ray cihazından geçerken içinde ‘kedi formunda’ bir şey olduğu fark edildi.

Görevliler bavulu açtı, içinden sapasağlam bir sarman çıktı. Kediye benzeyen şey, kedinin ta kendisiydi! Tuhaflıklar bununla da bitmedi.

Hemen bagajın sahibi bulundu, adı açıklanmayan erkek yolcudan bir açıklama yapması istendi. Yolcu da kedinin valizde olmasına şaşırdı ve kendisinin olmadığını söyledi. Yaptığı açıklama şöyleydi: ‘New York şehrinin Brooklyn bölgesinde misafir kaldığını evin kedisi haberi olmadan valizine girmişti.’

Seyahat ve Güvenlik Dairesi misafir kaldığı evin sahibi Alix’i (soyadı güvenlik sebebiyle açıklanmıyor) aradı ve teyit istedi. Alix de yolcuyu tanıdığını, ‘kedisini çalmadığından emin olduğunu’ söyledi ve Smells adı kedinin ‘kutulara, valizlere gizlice girip saklanma gibi bir huyu olduğunu’ ekledi.

Haber CNN’nin Travel‘dan New York Post‘a birçok gazeteye haber oldu.