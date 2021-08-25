Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin dört ila sekiz derece üzerine çıkacak

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin dört ila sekiz derece üzerine çıkacağını açıkladı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Hava sıcaklıklarının 26.08.2021 Perşembe gününden itibaren Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde artarak mevsim normallerinin dört ila sekiz derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının; İstanbul’da 31-33, Ankara’da 34-37, İzmir’de 34-35, Samsun’da 29-31, Rize’de 28-31, Konya’da 34-36, Kayseri’de 36-39, Kahramanmaraş’da 38-41, Erzurum’da 29-33, Elazığ’da 37-41, Diyarbakır’da 39-42, Gaziantep’te 36-40 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.”

Sıcak havanın önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, 11:00-16:00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarı yapıldı.