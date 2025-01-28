Hava kirliliğiyle mücadele: Bangkok'ta toplu taşıma ücretsiz

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta hava kirliliğiyle mücadele kapsamında 25 Ocak’tan itibaren bir hafta boyunca ücretsiz toplu taşıma uygulaması başlatıldı.
Bangkok Post gazetesinin haberine göre başkentteki PM 2,5 oranı (çapı 2,5 mikrometreden küçük ince partikül madde) metreküp başına 108 mikrograma ulaştı.
Bangkok’ta kötüleşen hava kirliliğiyle mücadele kapsamında 25 Ocak’tan itibaren bir hafta boyunca ücretsiz toplu taşıma uygulaması başlatıldı.
Ciddi sağlık sorunlarına neden olabilecek PM2.5 hava kirliliğinden korunmak için yüz maskesi kullanımı vatandaşlar arasında yaygınlaştı.
Hava kirliliği nedeniyle vatandaşlara mümkün olduğunca evden çıkmamaları tavsiye edildi.
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) kentlerdeki hava kalitesi için hazırladığı rehberi, PM 2,5 seviyelerinin metreküp başına 10 mikrogramın altında olması gerektiğini belirtiyor.