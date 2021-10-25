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Yaramazlara biraz batar!

Hava daha da soğuyacak, beş şehre kar uyarısı

Meteoroloji’nin son hava durumu raporuna göre bugün kuzey, iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklıkları altı ila 12 derece azalacak.

İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz’in yağışlı geçmesi beklenirken yağışların Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.


Meteoroloji, yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli, Rize çevreleri ve Artvin’in kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağını duyurdu.

Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan’da kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

Soğuk hava ve yağış geliyor: Sıcaklık mevsim normallerinin altına inecek

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Ankara Şehir Hastanesi’nde 400’ü aşkın kişi TURKOVAC oldu

Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği idari ve eğitim eorumlusu Doç. Dr. Bedia Mert Dinç, yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC’ın, iki doz Sinovac aşısı yaptıranlara hatırlatma dozu olarak uygulandığı 3’üncü faz çalışmasında aşılanan gönüllü sayısının 400’ü aştığını söyledi.