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Yaramazlara biraz batar!

Soğuk hava ve yağış geliyor: Sıcaklık mevsim normallerinin altına inecek

Türkiye’nin kuzey ve iç kesimlerinin, pazar günü sabah saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, pazar gününden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece düşmesini, gelecek hafta ortasına kadar da mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesini beklendiğini duyurdu.


Pazar günü Marmara’da, pazar, pazartesi ve salı günleri ise Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile doğusunda görülmesi beklenen yağışların, Karadeniz’in kıyı kesiminde kuvvetli yağmur ve sağanak, pazartesi ve salı günleri ise Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

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