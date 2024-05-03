Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi

Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel’le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Volkan Demirel. (AA)

Hatayspor’un X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

* Teknik direktörümüz Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

* 6 Şubat günü yaşadığımız deprem felaketinden bu yana kulübümüz ve şehrimiz için hiç düşünmeden ve yorulmadan çalışan, takımımızın 2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunda mücadele etmesi için depremden hemen sonra her türlü çalışmayı titizlikle yöneten Volkan Demirel hocamıza ve ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar diliyoruz.

* Volkan Demirel her zaman şehrimizin ve kulübümüzün bir değeri olarak kalacaktır.