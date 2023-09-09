Hatay’da şüpheli kadın ölümü

Hatay’ın Arsuz ilçesinde balkondan düştüğü iddia edilen kadın yaşamını yitirdi.
AA’nın haberine göre Karaağaç Şarkkonak Mahallesi’nde iki çocuk annesi Nazlı K’nin evinin balkonundan düştüğü ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde Nazlı K’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kadının eşi U.K’yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.