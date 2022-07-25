Hatay’da köpek yavrularının öldürülmesine soruşturma

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 12’den fazla olduğu belirtilen köpek yavrularının öldürülmüş görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, sosyal medyada paylaşılan köpek yavrularının yakılarak ve dövülerek öldürüldüğü belirtilen görüntülerle ilgili inceleme başlattı.

Alabeyli Mahallesi’ndeki olayla ilgili görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, çevredeki kamera kayıtlarını da incelemeye aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da konunu takipçisi olacaklarını söyledi: “Bu vahşete sessiz kalmayacağız. #HataydaKatliamVar tagı ile tepkisini dile getiren herkesin üzüntüsünü paylaşıyorum. Konunun takipçisi olacağım.”