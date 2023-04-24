Hatay’da konteyner alanları için bazı parsellere ‘geçici el koyma’ kararı

Hatay Valiliği, depremzedelere konteyner alanı için bazı parsellere ‘geçici el koyma’ kararı alındığını bildirdi.
Valiliğin resmi internet sitesindeki açıklamada, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kentte depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için konteyner alanları oluşturulacağı belirtildi.
Bazı aşınmazlara bedeli idarece bilahare ödenmek üzere geçici olarak el konulduğu kaydedildi.
Kararda yer alan parsel listesine Valiliğin internet sitesinden ulaşılabiliyor.