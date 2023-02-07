Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’a araç girişi durduruldu

Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’a afetle ilgili sevkiyat yapanlar hariç araç girişi durduruldu.

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6 Şubat 04:17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, 13:24’teyse yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6’lık bir deprem meydana geldi. Depremler başta bölgedekiler olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde hissedildi. Biri 6,6 büyüklüğünde en az 285 artçı deprem meydana geldi. 7 Şubat 11:37 itibariyle ölü sayısı 3 bin 419, yaralı sayısı 20 bin 534. 9:35 itibariyle yıkılan bina sayısı 5 bin 775.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem bölgesi Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’a saat 11:00 itibariyle 48 saat süreyle afetle ilgili sevkiyat yapanlar hariç araç girişinin durdurulduğunu açıkladı.

Bu bölgelere ulaşımın hava koşulları ve araç yoğunluğundan zorlaştığı aktarılıyordu.