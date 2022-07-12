Hasan Basri Yalçın: Ukrayna Savaşı’nda çözümsüzlük belki onlarca yıla yayılabilir

Rus ekonomisi büyük oranda enerji ihracatına dayandığından büyük sıkıntı yok. Uzun vadede Rus altyapısı çökebilir ama bu tür ekonomik yaptırımlar savaşı bıraktıracak gibi değil.

Fakat aynı yaptırımlar nedeniyle barışçıl bir diplomasi de mümkün görünmüyor. Çünkü yaptırımlar ne Avrupa’yı enerjisiz bırakıyor ne de Rusya’yı parasız. Yani uzun vadede sürdürülebilir bir hâl bile alabilir. Bu da Ukrayna Savaşı’nda çözümsüzlüğün belki onlarca yıla yayılması anlamına bile gelebilir.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı